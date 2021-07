Het ziet er naar uit dat Sony steeds meer grote (game)evenementen aan zich voorbij laat gaan. Het Japanse bedrijf is al een tijdje niet meer aanwezig op de E3 en nu lijkt het erop dat zij ook niet present zullen zijn tijdens de gamescom later dit jaar.

Gamescom 2021 is door de aanhoudende pandemie wederom een volledig digitaal evenement. Dit betekent niet dat de happening minder groot zal zijn. De organisatie heeft laten weten welke grote bedrijven hun medewerking verlenen en dat zijn onder andere Nintendo en Microsoft. Sony PlayStation wordt echter niet genoemd.

Het kan natuurlijk zo zijn dat er meer bedrijven bijkomen voordat het evenement daadwerkelijk van start gaat. Het is alleen vaak zo dat de ‘grote jongens’ al ruim van te voren laten weten dat ze acte de présence zullen geven.

Dat wekt dus de indruk dat Sony de gamescom van dit jaar aan zich voorbij zal laten gaan. Dit versterkt weer een eerder gerucht dat er een groot first-party evenement op komst is van Sony zelf. Hier zou onder andere informatie worden gedeeld over God of War, Horizon: Forbidden West en de next-gen PlayStation VR.