Raven Software brengt met enige regelmaat een update uit voor Call of Duty: Warzone en zo is gisteren de Season 4 Reloaded update live gegaan. Alle details die met deze update gemoeid zijn kan je hier vinden. Het gaat dan vooral om de nieuwe toevoegingen, maar ook wordt op de achtergrond aan de game gesleuteld. Een van de aandachtspunten is de zogeheten TTK: Time to Kill.

De grote update die de nieuwe content heeft toegevoegd brengt ook de nodige balansaanpassingen naar de game, wat uit een zeer uitgebreide changelog blijkt. Die kun je hier op je gemak nalezen, we hebben enkel de belangrijkste details er even tussenuit geplukt. Zo sprak Raven Software eerder al uit dat ze de TTK wilden gaan aanpassen en de eerste stap is nu gezet.

Wapens als de SCAR, Oden, AK-47 en FAL hebben een flinke nerf gekregen wat betreft de torso multipliers, waardoor er meer kogels zijn om iemand via schoten op de torso te doden. De impact van deze veranderingen zal nauwlettend in de gaten gehouden worden en indien nodig wordt het bijgeschaald. Het primaire uitgangspunt is dat spelers nu vooral preciezer moeten mikken om het beste resultaat te bereiken en dat is ‘gezond’ voor de game, aldus de ontwikkelaar.

Vrijwel elk wapen in de game heeft een balansupdate gehad, waaronder populaire keuzes als de FARA 83, FFAR 1 en C58. Al deze wapens zijn generft, maar er zijn ook wat buffs te zien. Die zijn van toepassing op de Krig 6 en Grau 5.56. Het is zodoende aan de hand van deze aanpassingen erg interessant om te zien wat dit voor de gameplay zelf betekent, maar je zult hoe dan ook best wel wat verschillen moeten merken in Warzone nu deze update is uitgerold.

Daarmee heeft Call of Duty: Warzone de – naar eigen zeggen – grootste balansupdate ooit gehad en Raven Software blijft alles de komende weken monitoren. De kans is dus groot dat er nog wat meer updates volgen om het een en ander te tweaken.