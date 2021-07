Netflix heeft al eerder door laten schemeren dat zij overwegen om uit te breiden naar games. Deze plannen lijken nu steeds meer vorm aan te nemen en kunnen al zo vroeg als volgend jaar in werking worden gezet.

De streamingservice heeft Mike Verdu – die bij onder andere Electronic Arts in het bestuur heeft gezeten – aangetrokken om de functie van vice president of game development te bekleden. Het bedrijf is dus serieus bezig met games, alleen wat de plannen exact zijn is nog niet bekendgemaakt. Volgens een anonieme bron wil Netflix games aanbieden zonder dat je daar extra voor hoeft te betalen.

Netflix heeft al vacatures openstaan voor programmeurs, dus zij willen in ieder geval originele titels gaan maken. Het is niet duidelijk of de streamingservice ook grote third-party games gaat aanbieden of dat er wordt gekozen voor de wat kleinere titels. Dit alles moet volgens de bron al volgend jaar van start gaan.