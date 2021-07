Dit najaar kunnen we aan de slag met Battlefield 2042 en EA heeft eerder deze week de nodige nieuwe details uit de doeken gedaan. In aanvulling daarop hebben we nog wat meer informatie over de plannen die de uitgever met deze titel heeft als het op cross-play en cross-gen play aankomt. Met 128 spelers op de current-gen platformen is het geen overbodige luxe om de spelers op alle platformen bij elkaar te gooien, maar dat is qua functie nog geen zekerheid.

DICE kijkt momenteel naar de mogelijkheden om volledige cross-play in Battlefield 2042 te integreren. Dit wil zeggen dat ze alle platformen samen willen laten werken met elkaar, hoewel er wel een onderscheid zal zijn tussen last- en current-gen systemen. Op last-gen platformen is het spelersaantal immers maximaal 64. De bedoeling is nu dat cross-play aangeboden wordt tussen de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, alsook tussen de PlayStation 4 en Xbox One.

De cross-play functionaliteit zal tijdens de technische playtest uitgeprobeerd worden om te zien of het allemaal goed functioneert. Ze werken er al wat langer aan, maar die genoemde test is pas de eerste keer dat het ook daadwerkelijk op grote schaal geprobeerd zal worden. Het is dus even afwachten hoe dat uitpakt. Tot slot kunnen we nog melden dat DICE werkt aan cross-progression mogelijkheden en dat wil zeggen dat je progressie meegaat naar elk platform waarop je speelt.