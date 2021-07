Games die vereisen dat je altijd online bent zijn onder het grote publiek niet per se populair. Althans, de vereiste wordt vaak niet gewaardeerd en een titel die aan dat lijstje van games toegevoegd kan worden is Battlefield 2042. Electronic Arts heeft namelijk laten weten dat het spel niet offline te spelen is.

Het lijkt logisch dat de nieuwe Battlefield een internetconnectie vereist, want het is immers een online shooter die geen singleplayer campagne heeft. Het is echter wel degelijk mogelijk om het spel alleen te spelen. Zo kun je het namelijk solo tegen bots opnemen. Hiervoor is geen verbinding nodig zou je denken, maar het tegendeel is waar.

EA laat weten dat ook hier een internetconnectie vereist is, waardoor Battlefield 2042 in z’n geheel niet offline speelbaar is.