Wie zich graag met auto’s bezighoudt en waarbij het hart sneller gaat kloppen bij het zien van illegale straatraces, kan op 20 juli een gat in de lucht springen. Op die datum voegt Rockstar Games namelijk een nieuw onderdeel aan GTA Online toe en dat is de Los Santos: Tuners update. Met deze update krijg je straatraces voorgeschoteld, kan je jouw auto’s tunen zoals je dat wilt en kan je er naar hartenlust op los racen. Hieronder zetten we de belangrijkste punten voor je op een rijtje.

LS Car Meet

Allereerst kan je op 20 juli een nieuwe locatie vinden: de LS Car Meet. In deze hub kan je jouw auto alle aandacht geven die het nodig heeft en deze daar ook tentoonstellen. Zo kunnen andere spelers jouw auto bewonderen en je kunt elkaar op deze locatie uitdagen voor diverse races. Er is een “good vibes only” policy in dit gebied, waardoor je je zonder enige onderbreking (of gevaar) kunt focussen op de races.

Als je 50.000 GTA$ besteedt, ontvang je direct het LS Car Meet lidmaatschap. Hiermee speel je direct een nieuwe Reputation progressie vrij en je krijgt na elk level nieuwe beloningen. Zo krijg je toegang tot de Test Track van het Car Meet huis waar je kunt racen tot het einde der tijden. Op deze track kan je tegen je vrienden racen zonder enige zorgen of je kunt allerlei verschillende voertuigen uitproberen. Test Rides zullen ook aanwezig zijn, waarin je naar hartenlust kunt experimenteren. Leden kunnen het ook tegen elkaar opnemen voor speciale prijzen.

Straatraces en meer

Verder zullen er veel nieuwe races beschikbaar zijn binnen het Car Meet circuit, alsook in de rest van Los Santos. Zo bevat de Test Track bijvoorbeeld races zoals Head-to-Head waar snelheid en nauwkeurigheid erg belangrijk zullen zijn. In Scramble neem je het tegen drie andere spelers op en moet je zo snel mogelijk door 20 checkpoints heen racen om te winnen. Time Trials zullen ook op de Test Track aanwezig zijn. De meest interessante toevoegingen zijn wellicht de Street Race Series en Pursuit Series.

Straat races zijn – zoals de naam suggereert – races door de straten van Los Santos en je zult dus obstakels op je pad tegenkomen. Wie graag nog wat meer spanning wil hebben, kan deelnemen aan de Pursuit races, waarin ook de politiemacht je op de hielen zit. Straatraces zijn immers illegaal en de politie pakt snelheidsmaniakken natuurlijk graag op. Verder kan je nog deelnemen aan Sprint races, waarbij je van punt naar punt moet racen.

Reputatie en nieuwe voertuigen

Reputatie is een groot onderdeel van deze update en dit kan je verdienen door aan allerlei races mee te doen. Verder kan je reputatie verdienen door dagelijks in te loggen, de Test Track te proberen of gewoon rond te hangen in het Car Meet huis. Met deze reputatiepunten kan je vervolgens weer speciale bonussen voor je auto verdienen.

Deze update draait om auto’s en daarom worden er ook 17 nieuwe auto’s toegevoegd, die we hieronder op een rijtje hebben gezet. Op 20 juli zullen 10 van deze voertuigen direct beschikbaar zijn en de overige 7 zullen later deze zomer vrijgegeven worden.

Dinka Jester RR

Annis Remus

Karin Calico GTF

Karin Futo GTX

Annis Euros

Vapid Dominator GTT

Annis ZR350

Dinka RT3000

Vulkar Warrener HKR

Obey Tailgater S

Spelers die actief te vinden zijn in GTA Online zullen een paar beloningen krijgen. Als je de game voor de launch van deze grote update speelt, zal je de Los Santos Customs Tee krijgen. Als je meedoet aan een Impromptu Race, zal je tevens de Los Santos Tour Jacket vrijspelen. Als je een auto weet te stelen en te verkopen aan LS Customs in Freemode, ontvang je de Los Santos Customs Coveralls. Hieronder kan je nog een trailer bekijken die een goede eerste indruk geeft van de Los Santos: Tuners update.