Met de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, pc en mobiele apparaten hebben we anno 2021 genoeg middelen om games op te spelen. Ook Google Stadia is natuurlijk nog een optie. Maar daar zal het niet bij blijven, want Valve zal de markt ook gaan betreden met een eigen apparaat zo is vanavond aangekondigd.

De bekende ontwikkelaar achter het nog bekendere platform Steam werkte volgens geruchten al geruime tijd aan een eigen platform en die is nu wereldkundig gemaakt: Steam Deck. Een handheld console pc, die zich naast de bestaande platformen zal gaan nestelen.

Deze handheld kent een 7″ touchscreen en draait op een custom APU van AMD, die gebaseerd is op Zen 2. De resterende specificaties kun je hieronder vinden en volgens Valve is het apparaat krachtig genoeg om recente Triple-A releases op een efficiënte manier te draaien.

De handheld zal dit najaar verschijnen en dat in drie varianten. Zo is er een 64GB variant voor €419,-, een 256GB model voor €549,- en een 512GB optie voor €679,-. De twee laatste opties hebben een interne NVMe SSD opslag, daar waar de eerste 64GB eMMC heeft. Dit is overigens uit te breiden met een microSD kaart.

De batterij gaat ongeveer een uur of acht mee en het is mogelijk om de handheld in een dockin station te plaatsen, waarmee deze op de televisie of een scherm aangesloten kan worden. Daarmee transformeert de Steam Deck als het ware in een computer.