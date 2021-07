Een van de prominente features van de DualSense controller zijn de adaptieve triggers, die op allerlei manieren ingezet kunnen worden. In shooters geven deze triggers meestal weerstand of terugslag bij het schieten van een wapen en dit is in Call of Duty: Black Ops Cold War niet anders. Iedereen die deze functie ook wil gebruiken op pc, kan dat nu doen dankzij een update.

Heel stilletjes is er namelijk ondersteuning voor adaptieve triggers aan de pc-versie van de game toegevoegd, zoals je op de bovenstaande afbeelding kunt zien. Je bent nu dus niet langer afhankelijk van de PS5 al wil je van deze functie genieten. Let er wel op dat deze functie (voorlopig) alleen werkt als je de DualSense met een kabel verbonden hebt. De Bluetooth functie ondersteunt de adaptieve triggers (nog) niet.