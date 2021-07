Dat zombie survival roguelite The Last Stand: Aftermath naar pc zou komen wisten we al, maar nu hebben Uitgever Armor Games Studios en ontwikkelaar Con Artist Games bekendgemaakt dat de game ook zal verschijnen voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X|S en Xbox One.

De game zal verschijnen in het laatste kwartaal van 2021 en Merge Games zal fysieke edities uitgeven van beide PlayStation versies. Voor de pc-gamers onder ons is nu ook The Last Stand Legacy Collection beschikbaar. Deze bundelt de eerste drie games en komt met verbeterde graphics.

Bekijk zeker even de onderstaande trailer om een beeld te krijgen van wat je mag verwachten van The Last Stand: Aftermath.