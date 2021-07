Na vele jaren zonder IndyCar racegame lijkt hier eindelijk verandering in te komen. Ontwikkelaar en uitgever Motorsports Games heeft aangekondigd dat het een akkoord bereikt heeft met de NTT IndyCar series om de racegame te produceren. De game zou in 2023 moeten verschijnen op de PlayStation, Xbox en pc.

Aangezien de game pas in 2023 zal verschijnen, weten we niet of we bijvoorbeeld Romain Grosjean – de man die de horrorcrash in Bahrein overleefde en die dit jaar de F1 voor de IndyCar Series inruilde – zullen terugzien. Ook is nog onduidelijk wat de ontwikkelaar precies van plan is met de game, afgezien van het racen zelf.

IndyCar is de populairste raceklasse in Noord-Amerika en ze racen er op een mix van ovale, straat en gewone circuits. Dit zouden genoeg ingredi├źnten moeten zijn voor een interessante racegame, maar verdere details moeten we jullie schuldig blijven. We houden het voor jullie in de gaten.