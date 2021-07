Ontwikkelaar Frogwares heeft al heel wat informatie prijsgegeven over de nieuwe Sherlock Holmes game. Wat echter nog niet bekend is, is de datum waarop de game zal verschijnen. Sterker nog, het was ietwat onzeker of de game überhaupt dit jaar zou uitkomen.

Lang kon Frogwares daar niet echt een concreet antwoord op geven, behalve dat hun streefdoel 2021 was. Daar is nu iets meer zekerheid over, omdat Frogwares specifiek mikt op het laatste kwartaal van dit jaar. Dus als alles wil vlotten, zullen we tussen begin oktober en eind december met deze game aan de slag kunnen.

Some of you have been asking about a release date, and while we cannot give you anything specific just yet, please know that we are aiming for a Q4 release.

Stay tuned for more updates! pic.twitter.com/y9Q7jKMzoS

— Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) July 15, 2021