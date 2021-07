Guilty Gear -Strive- ziet er niet alleen erg goed uit, het is ook gewoon een topgame. Dit bewijst zich namelijk ook in de verkoopcijfers. De niche franchise heeft het nooit van grote verkoopcijfers moeten hebben. Laten we zeggen dat het verbleekt met wat DragonBall FighterZ heeft klaargespeeld. Guilty Gear -Strive- is een uitzondering op de regel en brengt daarmee de Guilty Gear-franchise naar een nieuwe hoogte.

Op de officiële Twitterpagina van de game is vermeld dat er al meer dan 500.000 exemplaren de wereld in zijn gestuurd, wat Guilty Gear nooit eerder heeft weten te bereiken. Knap werk, maar in alle eerlijkheid ook niet gek gezien de game iedereen zijn aandacht opeist door de weergaloze stijl en gameplay die de game heeft. Voor de fans die dit kunnen beamen en de game al in bezit hebben (en de Totsugeki’s af proberen te weren), is er nog een mooi bericht om te delen. Op 21 juli zal het eerste DLC personage van de Season Pass onthuld worden. Op YouTube kun je op het kanaal van Arc System Works de onthulling live volgen.