Dat Monster Hunter populair is hoeven wij eigenlijk al niet meer te zeggen. Monster Hunter: World is al meer dan 15 miljoen keer verkocht en de Iceborne uitbreiding doet het goed qua verkoopcijfers. De Switch-titel Monster Hunter: Rise is op de Nintendo-console ook een daverend succes en dan is er natuurlijk nu het logische gebeurd. Een tijd geleden was er in de bioscoop nog een film te zien van de franchise, maar ook Netflix kan niet achterblijven.

Monster Hunter: Legends of the Guild is een animatiefilm die exclusief op Netflix zal verschijnen op 12 augustus. Hieronder kun je de nieuwe trailer zien. We draaien alvast een stuk vlees op het spit om er eens goed voor te zitten!