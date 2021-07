De verwachtingen voor het EA Play Live evenement volgende week staan hooggespannen. Verschillende grote namen zullen de revue passeren en we krijgen eindelijk bevestiging of een nieuwe Dead Space nu wel of niet in de maak is. EA heeft verschillende populaire IP’s, maar één van die IP’s zal jammer genoeg niet aanwezig zijn tijdens het evenement: Star Wars.

We weten inmiddels al zeker dat er nieuwe games in het Star Wars universum in de maak zijn, maar een recente tweet maakte duidelijk dat die games nog niet klaar zijn om aangekondigd te worden en pas zullen verschijnen in een toekomst ‘far far away’.

“We won’t be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd…but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away!”

De main show van EA Play Live wordt uitgezonden op 22 juli en uiteraard mogen jullie al het nieuws hier verwachten.