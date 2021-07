Tales of Arise liet ons onlangs nog van dichtbij kennismaken met Shionne en Alphen en nu is het de beurt aan Law om zijn eigen trailer te krijgen. Waar Shionne beroep doet op haar geweer en Alphen op zijn skills met het zwaard, kiest Law voor zijn eigen vuisten om vijanden een kopje kleiner te maken. Deze martial artist is namelijk een erg sterke en snelle krijger op het slagveld.

Tales of Arise verschijnt op 10 september voor zowel de PS4 als PS5. Bekijk de nieuwste trailer hieronder.