Nu duidelijk is geworden dat Netflix gamestreaming wil aanbieden vanaf volgend jaar, is het speculeren over details begonnen. Dataminer Steve Moser claimt echter dat hij meer info heeft over het reilen en zeilen van deze service en interessante info is het zeker. Enkele gevonden afbeeldingen verklappen namelijk dat Netflix en Sony zouden samenwerken.

De gamingservice van Netflix zou momenteel ‘Shark’ heten en heeft dan ook een (logisch) logo met een haaienvin erop. Enkele andere afbeeldingen tonen ons Ghost of Tsushima én DualSense controllers, wat toch wel duidelijk naar Sony en PlayStation verwijst. Sony en Netflix zijn al goed bevriend met elkaar op vlak van tv en films, dus het toevoegen van games zou zo gek nog niet zijn.

Je hebt vast wel al begrepen dat je dit nieuws voorlopig nog met de gebruikelijke korrel zout moet nemen, aangezien nog niets officieel is bevestigd. Hieronder kan je wel de tweets van Steve Moser bekijken met de afbeeldingen die hij vond.

Netflix’s gaming feature has a current working name of “Shark” and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony’s Ghost of Tsushima (director’s cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20

— Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021