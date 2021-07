Iets minder dan een jaar geleden kondigde Ubisoft de openwereld extreme sportsgame Riders Republic aan. Het was eigenlijk de bedoeling dat het spel begin dit jaar zou verschijnen. Dit bleek niet haalbaar, waarna de game werd uitgesteld. Tijdens Ubisoft Forward werd onlangs nog gemeld dat 2 september de nieuwe releasedatum zou worden. Ook die datum wordt niet gehaald, want Ubisoft heeft aangekondigd dat Riders Republic opnieuw is uitgesteld.

Het uitstel valt deze keer wel enigszins mee, want de game zal een kleine twee maanden later verschijnen. De release staat nu gepland voor 28 oktober. Riders Republic verschijnt op die datum voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, pc en Stadia. Hieronder kun je de uitleg van Ubisoft lezen.

We can’t wait for you all to hit the Republic in our upcoming beta! This will be the first time you get to go hands-on in this massive multiplayer playground and we are looking forward to hearing what you think.

To ensure we can deliver the best game for all players, we’ve made the tough decision to delay our release date from September 2 to October 28. This will give us more time to fine tune the experience and give you another chance to jump in before launch and provide feedback.

We’ll have more to share soon, so stay tuned!