Electronic Arts viel vorige maand ten prooi aan hackers, die meer dan 780GB aan data buit maakten. Een klein gedeelte hiervan is nu online gezet.

Motherboard meldt dat het eerst de bedoeling van de hackers was om de data te verkopen aan de hoogste bieder. Ze zijn hier echter van afgestapt en hebben nu contact gehad met EA en een flink bedrag geëist. Wordt hier niet aan voldaan, dan zal de verkregen informatie – waaronder de broncode van FIFA 21 – online worden gezet. De uitgever/ontwikkelaar heeft hier geen gehoor aan gegeven en daarom is er nu wat data online geplaatst als waarschuwing.

De 1,3GB aan data die nu te zien is op een niet te noemen forum schrikt Electronic Arts niet af. Zij zijn van mening dat de informatie die de hackers buit hebben gemaakt geen gegevens over gamers bevat of ander gevoelig materiaal dat schadelijk kan zijn voor het bedrijf.

De hackers hebben laten weten dat zij door zullen gaan met het online zetten van de buit gemaakte data. Electronic Arts houdt dit samen met de politie nauw in de gaten.