Tetris Effect is al een aantal jaar te spelen op de PlayStation 4, de ‘Connected’-versie – die multiplayer toevoegt – kwam echter alleen voor de Xbox en pc uit. Vorig jaar juli kwam het nieuws naar buiten dat Connected in de zomer van 2021 ook naar de console van Sony zou komen en nu is er een releasedatum bekend.

Het heeft even geduurd, maar op 18 augustus komt de multiplayer van Tetris Effect ook naar de PlayStation 4. Je kan dan niet alleen spelen tegen vrienden/vriendinnen die ook een console van Sony hebben, maar ook als deze gamen op een Xbox of pc.

Er zal ook een nieuwe ‘spectator mode’ ge├»ntroduceerd worden en PlayStation-bezitters kunnen de puzzelgame ook spelen via Remote Play.

Heb je de originele versie van Tetris Effect al in je bezit, dan zal de multiplayer door middel van een gratis update worden toegevoegd. In de PlayStation Store zal het origineel geheel worden vervangen door Tetris Effect: Connected.