PlayStation CEO Jim Ryan heeft in een interview met TMT Post meer laten weten over hoe het bedrijf staat tegenover exclusieve triple A-games en wat kleinere titels. Volgens Ryan zijn beide even belangrijk.

De interne studio’s van Sony – waaronder Naughty Dog, Insomniac en de nieuwe aanwinst Housemarque – zullen zorgen voor de triple-A games. Voor de kleinere exclusieve titels zullen er onafhankelijke ontwikkelaars worden aangetrokken. Sony heeft dit bijvoorbeeld ook al gedaan met The Pathless en de aankomende Kena: Bridge of Spirits. Deze games komen ook naar de pc, maar dat is niet vreemd, Sony wil zich namelijk meer laten zien op dit platform.

Als de samenwerking met een onafhankelijke ontwikkelaar goed verloopt, dan is is er ook een mogelijkheid dat deze wordt opgekocht. Dan vallen zij onder PlayStation Studios en gaan dan zorgen voor triple A-titels.

“We work closely with independent game studios and will provide them with some support in terms of development, funding, and marketing. These independent teams are usually very small, about 10-20 people. Through supporting these studios, we are also incubating game products and establishing relationships with these studios. Perhaps they will be the next generation of AAA game developer. Well, maybe in five years or ten years, our relationship with these independent game studios will be different.”