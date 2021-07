Afgelopen donderdag was de lancering van Season 4 Reloaded in Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone. Deze mid-season update heeft een hoop nieuwe content aan de games toegevoegd, waaronder nieuwe modi, een multiplayer map en een gloednieuwe map voor Zombies. Meer details over Season 4 Reloaded kun je hier nalezen.

Alsof de nieuwe content nog niet genoeg reden was om weer in Black Ops Cold War of Warzone te duiken, is er nu ook een dubbel XP weekend aan de gang. Momenteel verdien je twee keer zoveel XP en dubbele wapen XP als normaal. Deze promotie eindigt op maandag 19 juli om 19:00 uur en geldt voor zowel Black Ops Cold War als Warzone.