Afgelopen vrijdag kwam de nieuwste Formule 1-game van Codemasters uit en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, heeft de ontwikkelaar opnieuw een goede game afgeleverd. Toch bleken er nog wat foutjes in te zitten en inmiddels heeft Codemasters al een update uitgebracht.

Patch 1.04 is wel een behoorlijk kleine update, zo blijkt uit de changelog. Het belangrijkste dat de update met zich meebrengt is een oplossing voor een probleem waardoor savedata van de MyTeam modus corrupt kon raken wanneer je de livery van je auto aanpaste. Dit probleem is nu dus verholpen en het goede nieuws is dat saves die eerder corrupt raakten door deze bug, wel weer gebruikt kunnen worden na deze patch.

Verder is de stabiliteit van de game ook nog verbeterd met de komst van patch 1.04.