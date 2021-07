De volgende uitbreiding die voor Marvel’s Avengers op de planning staat is War for Wakanda. De DLC zal zich dus focussen op Black Panther en inmiddels is er meer duidelijk over wie de stem van T’Challa inspreekt voor de komende uitbreiding.

Het gaat om Christopher Judge, die de stem van Kratos insprak voor de PS4-exclusive God of War die in 2018 uitkwam. In gesprek met EW heeft Judge laten weten dat hij het oorspronkelijk helemaal niet zag zitten om de stem van T’Challa in te spreken na het treurige overlijden van Chadwick Boseman in augustus vorig jaar. Uiteindelijk besloot hij om het toch te doen en vooral zijn eigen stempel erop te drukken, in plaats van te proberen om zo goed mogelijk als Boseman te klinken.

“I turned it down straight away. There’s many Black Panthers, but I really didn’t believe that anyone should ever do T’Challa again [after Boseman]. The actual talks proceeded and, basically, I wound up doing it because my mother and my children said if I didn’t do it, they would disown me.”

“To be quite honest, I was fearful of being compared to what Chadwick had so wonderfully done. The only way I could really wrap my head around it was to not even attempt a voice match, to let my performance stand on its own. I put all that into it and hopefully people like it.”