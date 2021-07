Gisteren was het exact één jaar geleden dat Ghost of Tsushima voor de PlayStation 4 verscheen. Nu, 12 maanden later, zijn we dicht bij een nieuwe uitgave van de game – Ghost of Tsushima: Director’s Cut – waarmee de game ook de overstap naar de PlayStation 5 maakt.

Het eenjarig jubileum van Ghost of Tsushima was voor ontwikkelaar Sucker Punch een mooie gelegenheid om wat statistieken te delen over diverse dingen die spelers van de game in dat jaar hebben uitgespookt. Zo leren we dat er meer dan 333 miljoen duels zijn uitgevochten, spelers in totaal meer dan 40 miljoen missies in de coöperatieve Legends-modus hebben gespeeld en dat er 61 miljoen foto’s zijn gemaakt in de game. En, ook niet onbelangrijk, spelers hebben in één jaar tijd gezamenlijk ruim 55 miljoen vossen geaaid.

Ter ere van de eerste verjaardag van Ghost of Tsushima heeft Sucker Punch overigens ook nog een speciale promotie geactiveerd. Je kunt nu tijdelijk weer Legends-outfits vrijspelen die zijn geïnspireerd op iconische PlayStation-personages. Die outfits werden eind vorig jaar geïntroduceerd en zijn nu dus weer teruggekeerd. Je kunt ze vrijspelen door een Story- of Survival-missie te voltooien in Legends met de verschillende classes.