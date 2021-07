We kunnen er niet omheen dat er de afgelopen tijd bijzonder veel games zijn uitgesteld. De wereldwijde coronapandemie, met alle bijbehorende gevolgen, zal daar ongetwijfeld een grote rol in spelen. Ook Sony heeft enkele grote titels moeten uitstellen. Zo zijn de volgende God of War en Gran Turismo 7 beiden verschoven naar 2022, terwijl ze oorspronkelijk voor dit jaar op de planning stonden.

Uitstel zorgt regelmatig voor teleurgestelde en soms zelfs verontwaardigde reacties. In gesprek met TMT Post heeft Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, wat meer verteld over het uitstellen van games. In het interview verdedigt hij de keuze releases uit te stellen. Volgens Ryan is het beter om langer de tijd te nemen en zo een geweldige game af te leveren, dan te haasten en een game uit te brengen slechts ‘oké’ is. Spelers onthouden die geweldige games beter dan de games die ‘oké’ zijn, aldus Ryan.

“It is better to wait and have a great game than to rush and have a game that is okay or quite good. Players only remember best games rather than okay games. If it is a best game, players may want a sequel, and they will also want to buy a sequel, but no one really cares about a game that is only okay. Of course, due to financial and product portfolio considerations, we will also give pressure to studios to deliver a certain product within the expected time. But in general, we don’t want products that are okay, we want the best.”