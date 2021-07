Ratchet & Clank: Rift Apart verscheen ruim een maand geleden exclusief voor de PlayStation 5. Het spel van Insomniac Games kreeg prachtige cijfers in de reviews en ook wij beloonden de game met een mooie score. De game viel niet alleen in de smaak bij de critici, want ook qua verkopen lijkt Ratchet & Clank: Rift Apart nu al een succes te zijn.

Dit blijkt uit de meest recente cijfers van NPD Group, die maandelijks overzichten vrijgeeft van onder meer de verkoop van games in de Verenigde Staten. In dat land was Ratchet & Clank: Rift Apart de meest verkochte game in de maand juni. Dat is al een aardige prestatie, gezien de game pas in de loop van de maand uitkwam en enkel voor de PlayStation 5 beschikbaar is.

Daar blijft het echter niet bij, want volgens NPD heeft Ratchet & Clank: Rift Apart in de eerste maand na de release meer geld opgebracht in de Verenigde Staten dan iedere andere game uit de franchise dat deed. Hiervoor was dat record in handen van Ratchet & Clank, dat in 2016 voor de PlayStation 4 verscheen. Rift Apart heeft in de eerste maand na de release ruim twee keer zoveel geld opgebracht als zijn voorganger en beleeft dus de meest succesvolle Ratchet & Clank-release ooit in de Verenigde Staten.

We moeten hier wel één kanttekening bij plaatsen: Ratchet & Clank: Rift Apart werd uitgebracht met een hogere adviesprijs dan Ratchet & Clank voor de PS4 en dus zijn de opbrengsten enigszins vertekend. Toch is een ruime verdubbeling van de opbrengst erg indrukwekkend, zeker voor een PS5-exclusive in een tijd waarin Sony’s nieuwste console nog steeds moeizaam verkrijgbaar is. Ratchet & Clank: Rift Apart kan dus zonder twijfel een succes genoemd worden.