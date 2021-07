Uitgever Devolver Digital kondigde in 2019 Weird West aan. Sinds die aankondiging bleef het aardig stil rondom de actie-RPG van ontwikkelaar WolfEye Studios. Een jaar geleden werd bekend dat de game ergens in 2021 voor pc en “consoles” zou moeten verschijnen. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de release.

Devolver Digital en WolfEye Studios hebben namelijk aangekondigd dat Weird West dit najaar uitkomt voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. We moeten dus helaas nog wel iets langer wachten op een exacte releasedatum, maar we weten in ieder geval wel voor welke consoles de game wordt uitgebracht.

Samen met deze aankondiging is er ook een nieuwe trailer van Weird West uitgebracht en die kun je hieronder bekijken.