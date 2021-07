Gisteren konden Warfame-fans zich verzamelen bij het Twitch-kanaal van de game en in-game om een evenement mee te maken met boordevol aankondigen, genaamd TennoCon 2021. Een jaarlijkse gebeurtenis en gezien de omstandigheden waarin we leven is dit het tweede digitale TennoCon evenement dat Digital Extremes heeft georganiseerd. Met ongeveer 400.000 kijkers op Twitch was dit een zeer grote bijeenkomst waar een hoop is aangekondigd en getoond. Hier zetten wij daarom de belangrijkste aankondigingen op een rijtje.

Zo hebben we de nieuwe Prime Warframe kunnen aanschouwen en ditmaal is het de eer aan Nidus om de gouden ornamenten op zich te dragen. Een zeer populaire en vooral sterke Warframe die allesbehalve traditioneel is. Fans anticipeerden deze Warframe al erg lang, maar tijdens de TennoLive werd het in-game design onthuld.

Een andere feature waar men lang op zit te wachten is cross-play. Pc-gamers waren altijd gescheiden gebleven van de consolebezitters, maar daar lijkt verandering in te komen. Digital Extremes heeft de community een in live demo laten zien dat iemand via een pc-account met iemand op Xbox, PlayStation en Nintendo samen kan spelen. Het mooie van dit alles is dat cross-save ook aangekondigd is, dus je kan van platform naar platform springen. Tijdens deze demonstratie is ook Warframe voor mobile aangekondigd, wat wil zeggen dat je de volledige game ook op je smartphone verder kan spelen met de progressie van je hoofdplatform en tegen mensen op andere platformen.

Naast dat er de nodige Deluxe skins zijn onthuld voor Baruuk en Protea, hebben we ook de eerste beelden van The New War kunnen aanschouwen. Van tijd tot tijd krijgen Warframe-bezitters nieuwe (gratis) story content voorgeschoteld en The New War wordt het meest ambitieuze hoofdstuk in Warframe ooit. Tijdens de eerste gameplaybeelden konden Warframe-fans in-game ook van een speciaal evenement genieten, waarin de inleiding werd gegeven op de eerste gameplay beelden van The New War. Hieronder kunnen jullie een trailer bekijken van The New War, dat dit jaar moet verschijnen.

Voor de Warframe-fans is er dus een hoop om naar uit te kijken en misschien is dit dan ook wel een mooi moment om in de game te stappen als je dat nog niet had gedaan.