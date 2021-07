Later deze zomer verschijnt Ghost of Tsushima: Director’s Cut, een nieuwe versie van de geliefde PS4-game die heel wat extra content aan de game zal toevoegen. Nu de pre-orders voor de game live staan, weten we intussen ook hoeveel kostbare gigabytes we op onze consoles zullen moeten vrijmaken en dat totaal valt eigenlijk best wel mee.

In totaal zal je voor de PS5-versie zo’n 60 gigabytes moeten rekenen, wat voor een grote AAA-titel nou niet zo gigantisch veel is. Om het even in perspectief te plaatsen: de originele PS4-versie van de game kostte rond de 35 gigabytes. De ‘Legends modus’ en verschillende andere updates voegden daar toen echter nog 12 gigabytes aan toe.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut verschijnt op 20 augustus. Pre-orders kan je plaatsen via de PlayStation Store.