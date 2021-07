Aangezien de release van Aragami 2 steeds dichterbij komt, krijgen we de laatste tijd steeds meer info over deze bovennatuurlijke coöp ninjagame. We kregen eerder al een beknopte sneak peek op de gameplay, maar ontwikkelaar Lince Works verwent ons nu met een uitgebreide video waarin de verschillende combat- en stealthmechanics uit de doeken worden gedaan.

Deze sequel heeft het combat- en stealthsysteem van de originele game herwerkt en verbeterd, waardoor je je innerlijke ninjafantasieën nu helemaal de vrije loop kan laten. De game verschijnt op 17 september voor onder andere de PS4 en PS5. Bekijk de video hieronder.