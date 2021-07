Rainbow Six Extraction is jammer genoeg uitgesteld tot het begin van 2022, toch weerhoudt dat Ubisoft er niet van om ons een nieuwe trailer te geven. De verschillende operators moeten nu eenmaal aan ons worden voorgesteld, of je dat nou wil of niet! Ditmaal aan de beurt: Vigil.

Vigil is geen onbekende voor Siege-spelers, maar hij heeft in deze game wel wat aanpassingen gekregen om zo de aliens beter te kunnen verschalken. Zijn ERC-7 Video Disruptor maakt hem onzichtbaar voor de aliens, waardoor hij ongezien vanuit de schaduwen kan toeslaan.

Bekijk de trailer hieronder.