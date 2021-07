Call of Duty: Vanguard, als dat ook daadwerkelijk de titel is, wordt volgende maand in Call of Duty: Warzone onthuld. Tenminste, dat beweert Andy Robinson, een editor bij VGC. Volgens hem vindt dat rond Gamescom plaats. Call of Duty: Black Ops Cold War is vorig jaar ook in augustus aangekondigd, dus wat dat betreft is het niet vergezocht. Echter leven we in tijd van enkel maar geruchten in plaats van echt nieuws, dus vergeet zoals altijd het zout niet.

Uiteraard kiest Activision wederom voor een onthulling in Warzone. Als je het niet vrijwillig wilt spelen, dan wordt het je wel opgedrongen door de installatie verplicht te maken (Modern Warfare) of het allemaal zo groot te maken dat er geen andere game meer op je harde schijf past. Het is voorlopig nog koffiedik kijken wat ontwikkelaar Sledgehammer Games er van gaat maken, maar een insider noemt het alvast een ‘fucking ramp’, wat ook een gerucht is.