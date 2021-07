In een interview met Axios Gaming laat Mike Daly, de regisseur van Ratchet & Clank: Rift Apart, weten dat ontwikkelaar Insomniac Games niet langer gelooft dat games moeilijk moeten zijn om er voldoening uit te halen. De studio kiest ervoor om hun games toegankelijker te maken voor een groter publiek, in plaats van zich te richten op ‘hardcore gamers’. Dat betekent echter niet dat moeilijkheidsgraden in zijn geheel verdwijnen.

Volgens Daly willen veel mensen gewoon van het verhaal en de ervaring genieten zonder constant dood te gaan of vast te zitten. Er komen dus meer opties om dat mogelijk te maken. Denk hierbij aan de mogelijkheid om de puzzels in Ratchet & Clank: Rift Apart over te slaan. Daarnaast moeten er ook meer toegankelijkheidsopties komen voor minder valide spelers. Insomniac is niet de enige met deze opvatting, zo liet Double Fine weten dat Psychonauts 2 een modus bevat waarin je niet dood kunt gaan zodat iedereen de game kan uitspelen.