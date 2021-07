Volgens een artikel in The Japan Times houdt Sony de ontvangst van de Nintendo Switch OLED goed in de gaten. Mocht je het gemist hebben, Nintendo heeft een nieuwe versie van de Switch aangekondigd die een OLED scherm bevat. Volgens analisten kost het Nintendo slechts tien dollar extra om de nieuwe versie te maken, maar vraagt de consolefabrikant vijftig dollar extra aan de consument. Dat is een flinke winst en dat is Sony niet ontgaan.

De PlayStation 5 is niet aan te slepen, dus waarom er dan niet meer geld voor vragen? Scalpers pakken nu die winst, terwijl Sony dat zelf ook kan doen. Volgens analisten kan de nieuwe Switch een trend starten waarbij er meer gevraagd gaat worden, terwijl consoles normaliter goedkoper worden. Nu zien we dat niet snel gebeuren, echter haalt Sony de laatste tijd vaker het nieuws zoals de PlayStation 5 features van Ghost of Tsushima die achter een paywall van 10 euro zitten.