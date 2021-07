Vorig jaar kondigde Electronic Arts de game Skate 4 officieel aan en dit gebeurde tijdens EA Play Live. Aanstaande donderdag zal er een nieuwe editie van dit evenement plaatsvinden en de hoop was dat we nu meer van deze game zouden gaan zien. Dat is helaas niet het geval, want Skate 4 zal niet aanwezig zijn tijdens EA Play Live.

Dit laat de ontwikkelaar op Twitter weten om teleurstellingen te voorkomen, maar daar voegen ze nog wel aan toe dat ze vandaag iets leuks voor de fans hebben. Wat we precies mogen verwachten is in nevelen gehuld, maar het zal kleinschalig zijn. Dat valt althans uit de woorden van de ontwikkelaar op te maken.