Ubisoft heeft via Twitter aangekondigd dat ze vanavond een nieuwe game in het Tom Clancy universum zullen onthullen. De onthulling zal om 20.00 uur plaatsvinden en veel meer dan dat weten we niet. Wel heeft IGN de game al in actie gezien en zij mochten in aanloop naar de onthulling van vanavond een clipje delen van 25 seconden met daarin gameplay.

Het ziet er naar uit dat de nieuwe game in het Tom Clancy universum een first-person shooter is met wat futuristische elementen, maar veel meer kunnen we er nog niet van maken. Check het hieronder en laat jouw gedachten hierover horen.

Mogelijk betreft het hier Project Battlecat, een game die verschillende titels in dit universum op een hoop gooit en er een unieke draai aan geeft, waarover we eerder hier al schreven.

Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!

We had a chance to see what it looks like up close, and we can’t wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf

