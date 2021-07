Later dit jaar verschijnt Grand Theft Auto V voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Deze nieuwe uitgave zal natuurlijk geoptimaliseerd zijn voor de nieuwe systemen, maar inhoudelijke details moeten we afwachten gezien Rockstar Games daar nog niet uitvoerig over gesproken heeft.

Qua content hebben ze nu wel een tipje van de sluier opgelicht, want het blijkt dat een selectie van voertuigen is voorzien van nieuwe upgrade mogelijkheden. Deze upgrades zijn enkel op de current-gen systemen mogelijk, wat dus een minimale, exclusieve feature is.

Deze nieuwe uitgave staat gepland voor een release op 11 november 2021.

“When GTA Online launches on PlayStation 5 and Xbox Series X|S later this year, select vehicles will be upgradable with all new speed improvements and more. These special upgrades will be available only on PS5 and Series X|S versions of GTAV — stay tuned for more details.”