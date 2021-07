Het Chinese bedrijf Tencent heeft zijn oog laten vallen op de Britse ontwikkelaar Sumo Digital. Deze ontwikkelaar is bekend van games als Sackboy: A Big Adventure, Hood: Outlaws & Legends, alsook Team Sonic Racing en Crackdown 3.

De ontwikkelaar is een bekende en Tencent heeft het bedrijf nu overgenomen voor een bedrag van 1 miljard euro. Voor het bedrijf zal er inhouse weinig veranderen, want de twee oprichters (Darren Mills en Paul Porter) blijven bij het bedrijf betrokken.

Ook Carl Cavers, de huidige CEO, blijft aan bij Sumo Digital en ziet deze overname als een grote stap vooruit. Het bestuur van de ontwikkelaar verwacht dat Sumo Digital zal profiteren van de expertise, strategische resources en meer dat Tencent te bieden heeft.

Tencent is geen onbekende, zo hebben ze eerder al geïnvesteerd in andere ontwikkelaars, waaronder Dontnod Entertainment, PlatinumGames en Klein Entertainment. De overname van Sumo Digital is echter van een ander kaliber, want dit is de grootste tot op heden voor de Chinese ondernemers.