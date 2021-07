We weten al ruim twee jaar dat AWAY: The Survival Series onderweg is naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Daar komt nu ook de PlayStation 5 bij, wat niet echt een verrassing mag zijn.

Het was de bedoeling dat AWAY: The Survival Series begin dit jaar zou uitkomen, maar dat ging helaas niet door. Het spel staat nu gepland voor deze zomer, maar of deze ‘release window’ wel wordt gehaald is nog even afwachten.

Wanneer AWAY: The Survival Series ook zal uitkomen, zowel de PlayStation 4- als PlayStation 5-versie zullen tegelijkertijd verschijnen. Je kan ook een fysiek exemplaar kopen en deze bevat buiten de game zelf de soundtrack van het spel.