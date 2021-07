Rockstar kondigde vorige week al aan dat GTA Online vandaag een grote update zou krijgen en bij dezen bericht dat de update zojuist live is gegaan voor de game. Deze update heet Los Santos Tuners en komt met de nodige nieuwe toevoegingen, waarover je vorige week al het nodige hebt kunnen lezen. De focus van deze update ligt op de liefde voor auto’s en dat gaat allemaal vanuit de club LS Car Meet.

Deze club is gevestigd in een grote loods nabij Cypress Flats en het is hier een ‘combat free’ zone. Dit wil zeggen dat spelers elkaar niet kunnen lastigvallen of doden, het gaat hier puur om de auto’s en alles wat daarbij komt kijken. Mimi is de persoon die de club runt en die je ook wegwijs zal maken in het geheel, aangezien de Los Santos Tuners update met de nodige nieuwe features en mogelijkheden komt, zoals reeds vorige week omschreven.

Om je een goed beeld van deze totale update te geven, hebben we de belangrijkste feiten op een rijtje gezet:

De LS Car Meet loods biedt ruimte voor 30 spelers en kan gezien worden als een sociale hub. Mensen kunnen hier hun auto’s tonen, realtime modificeren en meer.

Lidmaatschap levert je een nieuw progressiesysteem op waarmee je reputatiepunten kunt verdienen. Daarmee krijg je toegang tot nieuwe races, activiteiten en meer.

Nieuwe Auto Shop die je nieuwe mogelijkheden oplevert om geld te verdienen door auto’s te modificeren. Hieronder vallen ook voertuigen die gestolen moeten worden, wat weer onder een groter contract van een overval valt.

Zes nieuwe contracten die uit meerdere delen bestaan, gethematiseerd naargelang het tunen.

Tien nieuwe voertuigen specifiek bedoeld om te tunen, meer auto’s volgen later.

Nieuwe manieren om muziek te verzamelen via Media Sticks.

Deze Media Sticks bevatten zoal nummers van CircoLoco Records, wat een muzieklabel van Rockstar Games is.

Toegang tot een speciale CircoLoco Records dj mix van Seth Troxler.

Een nieuw customizable radiowiel, waarop je je favoriete radiostations in kunt stellen.

Nieuwe (echt bestaande) in-game kleding van het label Born x Raised.

De focus ligt natuurlijk op LS Car Meet, maar dat is lang niet het enige wat Rockstar middels de update heeft toegevoegd zoals je kunt lezen. Maar tegelijkertijd valt er nog meer te melden over LS Car Meet, zo stuurde Rockstar ons het onderstaande overzicht van alle nieuwigheden wat onder deze tuner update specifiek valt.

Test Rides: Test drive a rotating selection of three vehicles. For the first several weeks you can test drive unreleased vehicles.

Test drive a rotating selection of three vehicles. For the first several weeks you can test drive unreleased vehicles. The Test Track: A shared, open space in which players can admire their own fleet, hit their best test times, check out unreleased vehicles in Test Ride and more. In addition to the freestyle format, they’ll also be able to launch Time Trials to attempt a new personal best in a structured track setting, go Head-to-Head against an opponent in a short lap format, or compete with 3 other players in a Scramble to collect 20 randomized checkpoints around the test track. All competitions inside the Test Track are ghosted.

A shared, open space in which players can admire their own fleet, hit their best test times, check out unreleased vehicles in Test Ride and more. In addition to the freestyle format, they’ll also be able to launch Time Trials to attempt a new personal best in a structured track setting, go Head-to-Head against an opponent in a short lap format, or compete with 3 other players in a Scramble to collect 20 randomized checkpoints around the test track. All competitions inside the Test Track are ghosted. Prize Ride Challenge: A regularly rotating vehicle perched atop the Slamtruck that players can earn by completing a weekly Challenge.

A regularly rotating vehicle perched atop the Slamtruck that players can earn by completing a weekly Challenge. The LSCM Mod Shop: Where up to 4 players can mod their vehicles in real time while other players look on, with new LS Car Meet cars also available for purchase.

Where up to 4 players can mod their vehicles in real time while other players look on, with new LS Car Meet cars also available for purchase. Tattoo Shop and Vending Machine area: LS Car Meet Members will have access to tattoos, as well as a social area to mingle, grab drinks and load up on snacks before hitting the streets.

LS Car Meet Members will have access to tattoos, as well as a social area to mingle, grab drinks and load up on snacks before hitting the streets. Additional Benefits: Host Private Meets, Host Private Test Tracks, Free Entry into Car Meets & Permanent 5% modding discount at a player’s owned Auto Shop.

Uiteraard ontbreekt het niet aan races en die zijn op te delen in het volgende:

A Street Race Series: A series of 7 lapped races (for 2-8 players), exclusive to Car Club Sponsored Cars.

A series of 7 lapped races (for 2-8 players), exclusive to Car Club Sponsored Cars. Pursuit Series: A series of 7 point-to-point races while wanted by the Cops (for 4-16 players), exclusive to Car Club Sponsored Cars.

A series of 7 point-to-point races while wanted by the Cops (for 4-16 players), exclusive to Car Club Sponsored Cars. Sprint: A 2-checkpoint head-to-head style race in Freemode (for 2-4 players) in which Car Meet Members can send a Sprint invite to any applicable player also hanging out at the Car Meet.

Zoals eerder aangegeven zijn er tien nieuwe voertuigen toegevoegd en dat zijn de onderstaande:

Obey Tailgater S

Annis Euros

Dinka RT3000

Annis ZR350

Vulkar Warrener HKR

Karin Calico GTF

Annis Remus

Dinka Jester RR

Karin Futo GTX

Vapid Dominator GTT

Tot zover allemaal vooral mooie en veilige toevoegingen, maar in GTA Online ben je natuurlijk een crimineel en daarom ontbreekt het ook aan nieuwe activiteiten op dat vlak niet. Zo kunnen spelers nu een Auto Shop kopen en gaan runnen, wat nieuwe criminele activiteiten oplevert. Dit onder contracten en die bestaan uit meerdere onderdelen, wat dus zorgt voor een vrij grootschalige missie om te spelen.

De activiteiten die hier zoal onder vallen zijn exotische auto’s stelen en helen, alsook achtervolgingen van helikopters, treinen en meer met als doel om geld en militair materiaal te stelen. Kortom, de snelste weg naar het grote geld. Binnen de Auto Shop zelf vind je ook de mogelijkheid om legitiem geld te verdienen en dat middels het tunen van auto’s. Hiervoor kun je ook weer mensen inhuren en je kunt in je eigen garage tot 10 auto’s parkeren. Natuurlijk ontbreekt het niet aan een persoonlijke ruimte om te slapen, spullen op te bergen en meer.

Tot slot laat Rockstar Games nog weten dat we in de komende weken meer toevoegingen mogen verwachten. Hieronder vallen nieuwe contracten voor Auto Shop eigenaren en ook mag er een nieuwe Adversary modus verwacht worden: Kart Krash. Dit is een kartrace waar minimaal 2 en maximaal 8 spelers aan mee kunnen doen. Dit zal op 7 banen te spelen zijn en in de free-for-all modus worden spelers uitgerust met een machinegeweer en ook zijn er power-ups te verzamelen. Verder wordt Camhedz nog toegevoegd, wat een light gun shooter voor de arcade is.