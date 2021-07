We weten nog maar vrij weinig van de Call of Duty van dit jaar, die naar verwachting volgende maand wordt onthuld in Call of Duty: Warzone, maar toch zijn de eerste details voor Call of Duty 2022 online verschenen. Zo is via een aantal vacatures duidelijk geworden dat Infinity Ward voor de game van volgend jaar aan het roer staat.

Dit is op te maken uit een aantal vacatures die de Amerikaanse studio onlangs online heeft gezet. Men is onder andere op zoek naar een singleplayer game designer, level designer en senior AI engineer en de teksten in de vacatures onthullen het bestaan van een singleplayer campagne en een coöp modus. Voor de campagne zijn ze op zoek naar ervaren designers die ‘cinematische ervaringen’ tot leven kunnen brengen.

‘Infinity Ward is looking for an experienced Single-Player Gameplay Designer to work on the next installment of one of the best-selling and most critically acclaimed shooter franchises of all time. If you can handle lots of ownership and responsibility, and if you’re interested in creating highly polished cinematic experiences that impactfully draw out emotion while retaining maximum player agency, we’d love to hear from you!’

Veel meer details zijn tot op heden nog niet bekend en gezien dit jaar Call of Duty WWII Vanguard nog moet verschijnen, zal dat waarschijnlijk nog wel even duren.