Er worden weleens ‘fan films’ gemaakt aan de hand van een bepaalde game en die zijn veelal van wisselende kwaliteit. Af en toe komt er echter een korte film voorbij die best wel indruk maakt en ‘Stay’ is daar één van.

Stay is gemaakt door meer dan veertig man en vertelt het verhaal van twee overlevenden die proberen om naar de ‘Santa Monica Pier’ te komen. Aangezien de film zich afspeelt in het universum van The Last of Us, is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Het eindresultaat check je hieronder.