Begin juli konden we melden dat de aankomende exclusive Deathloop bijzonder weinig ruimte van je SSD zal vragen: ongeveer 17.3GB. Dit is tegenwoordig echt geen grote game te noemen.

In eerste instantie was Deathloop bijna 26GB groot, maar door een update die Arkane Lyon heeft doorgevoerd is dat aantal dus gereduceerd met ongeveer 8.6GB. Dit is dankzij de indrukwekkende Kraken compressie die de PlayStation 5 herbergt, zo meldt PlayStation Game Size op Twitter. Een vernuftig stukje technologie dus, waar menig ontwikkelaar en uitgever nog iets van kunnen leren.

Deathloop is vanaf 14 september exclusief verkrijgbaar voor de PlayStation 5.

🚨 Remarkable : 🟪 Deathloop : 25.901 GB (01.000.000)

🟥 Deathloop : 17.322 GB (01.001.000) 🟧 ~8.6 GB Decrease With Update ! 🟦 #deathloop #PS5 pic.twitter.com/fmRpLW0WBn — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 18, 2021