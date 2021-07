Sony is al een paar jaar niet meer aanwezig op de E3, omdat ze van het traditionele persconferentie/showcase model zijn afgestapt. Daarnaast is een stand op de vloer peperduur en Sony acht deze beurs niet langer noodzakelijk om hun publiek te bereiken. Met steeds meer digitale evenementen zit er absoluut wat in, want Sony heeft de afgelopen jaren op uitstekende wijze de aandacht op zich weten te vestigen.

Bekend analist Michael Pachter denkt daar echter anders over en stelt dat het ‘nogal dom’ is om de E3 over te slaan. De hele strategie van Sony is volgens hem zelfs dom. Dit zegt de analist in een recente episode van Pachter Factor, waarbij hij als reden aanvoert dat er geen goed alternatief is om het geld wat ze besparen aan uit te geven. Ze laten ondanks de besparing op de kosten nu een grote kans liggen om veel aandacht te genereren.

“I think Sony is taking a wrong direction. I think they are making a huge strategic error abandoning E3. I think that is just the wrong thing to do, and I’m hopeful that they figure it out and they come back next year. Somebody convinced them that they’ll save 20 million bucks by skipping E3, and this year’s E3 maybe that was a prudent decision. They skipped the one prior as well. And I think it’s just a bad move. Really dumb strategy because you can’t buy that much press for 20 million bucks. Having an event and getting all your fans to focus on that single event is

really, really powerful, and I think that whoever’s advising their management that skipping E3 is a cost-conscious move and smart is just wrong. They’re just dumb.”

De kracht van de E3 zit hem namelijk in het gegeven dat er op een plek heel veel mensen bij elkaar kunnen komen en dat zorgt voor goede PR. Het is daarom fout dat Sony de E3 overslaat. Toch valt er wel wat tegenin te brengen, want de State of Play uitzendingen worden steevast goed bekeken en Sony bereikt via die weg op een zeer efficiënte manier een miljoenen publiek.

Daarnaast is de PlayStation 5 onverminderd populair en daarvoor heeft Sony de E3 niet nodig gehad. Dus of Pachter het hier bij het rechte eind heeft, is wat discutabel. Hieronder horen we graag hoe jij erover denkt.