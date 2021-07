2K is de koning in het land van de worstelgames en dat komt voornamelijk doordat zij de rechten hebben op de WWE. De laatste paar titels van 2K wisten echter geen indruk te maken, dus wordt het tijd voor nieuw bloed. Dit komt al snel, want Action Arcade Wrestling verschijnt op 10 augustus voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Zoals de titel al doet vermoeden, gaat het hier om arcade worstelen en niet om een simulatie. De bedoeling van VICO Game Studio is om de speler het gevoel te geven dat hij/zij een worstelgame uit de jaren ’90 speelt. De hoogtijdagen van de worstelgames.

Het bekendmaken van de releasedatum van Action Arcade Wrestling gaat gepaard met een trailer en die kan je hieronder bekijken.