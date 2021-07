De productie van de aankomende HBO-serie The Last of Us lijkt prima te verlopen. Eerder werd al bekend dat Pedro Pascal en Bella Ramsey de rollen van respectievelijk Joel en Ellie op zich nemen, en dat Merle Dandridge opnieuw Marlene zal gaan vertolken.

Daar zijn weer een aantal namen bijgekomen, want Deadline wist te vertellen dat er weer drie rollen zijn ingevuld. Jeffrey Pierce – die eerder Tommy insprak – maakt zijn terugkeer. Hij zal echter de rol van het personage ‘Perry’ op zich nemen, een nieuw personage voor de serie.

Tevens zijn Con O’Neill en Murray Bartlett gecast. De twee heren zullen Bill en diens partner Frank gaan spelen. Kenners van de game zullen de naam Bill herkennen. Hij had immers een heel dorp volgestampt met vallen. Frank leefde helaas niet meer tijdens de gebeurtenissen van de game, dus ook daar zullen we ditmaal meer over te weten komen.

The Last of Us van HBO moet ergens in 2022 verschijnen.