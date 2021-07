Sony is op de achtergrond met allerlei concepten bezig en hieronder valt ook een uitbreiding naar esports. Zo hebben ze bijvoorbeeld een aandeel genomen in het bekende fightinggame toernooi Evo. Daarnaast hebben ze een patent geregistreerd waarmee er gewed kan worden op esportswedstrijden en nu lijkt Sony weer naar dat segment te kijken.

Een nieuw patent dat is ingediend omschrijft een systeem waarmee toeschouwers bepaalde spelers op de ‘bank’ kunnen zetten. Ook omschrijft het een optie dat toeschouwers kunnen betalen om een bepaalde speler uit de wedstrijd te zetten én te voorkomen dat deze speler terugkeert.

Dit alles zou toeschouwers meer vrijheid moeten geven om bijvoorbeeld toxic gedrag tegen te gaan. Het patent is overigens van januari 2020, maar is pas vorige week vrijgegeven. Of Sony er ook daadwerkelijk wat mee gaat doen is niet bekend, maar het kan voor online games of esports weleens interessant zijn.

“In one embodiment, the interface to enable providing of feedback to the cloud gaming system enables a spectator to pay in full a fixed price to have a player removed from playing the video game, and the removal of the player is performed by the cloud gaming system when payment in full of the fixed price is received from the spectator. In another embodiment, the interface to enable providing of feedback to the cloud gaming system enables a plurality of spectators to pay a part of a fixed price to have a player removed from playing the video game, and the removal of the player is performed by the cloud gaming system when combined payment in full of the fixed price is received from the plurality of spectators each of whom paid a part of the fixed price to have the player removed from playing the video game.”