Door het recent uitkomen van de PlayStation 5, zijn er nog meer games met in-game casinospellen bijgekomen. Voorheen kon je al online gokken via de webbrowser, maar tegenwoordig zijn er zelfs hele spellen over gemaakt. Lees snel verder over welke vier PlayStation spellen waarbij je kunt gokken.

Pure Hold’em World Poker Championship

Dit spel heeft alle kenmerken van een echte omgeving waarin je poker speelt. Je kunt alles customizen, denk hierbij aan verschillende soorten thema’s en verschillende tafels. Je speelt online tegen andere mensen, die op hun beurt jou proberen te verslaan. In dit spel is het mogelijk om zelf een toernooi op te zetten of deel te nemen aan andere toernooien. Het enige wat je met dit spel niet kunt winnen, is echt geld. Dit spel kun je kopen in de PlayStation Store voor 20 euro.

The Four Kings Casino and Slots

The Four Kings Casino is een plek waar je samen met maximaal 31 anderen in een casino bent. Hier kun je de bekende spellen spelen zoals blackjack, roulette, bingo, instant keno, Texas Hold’em en je kunt spelen op gokkasten. Je begint dit spel door je eigen 3d avatar te maken en dit casino binnen te stappen. Naarmate je geld verdient, kun je jouw kleding van je avatar aanpassen en laten zien hoeveel je hebt gewonnen. Dit spel kun je samen spelen met vrienden en zo kun je proberen om een vip te worden. Dan kun je zelfs nog grotere bedragen inzetten. Dit spel kun je gratis aanschaffen in de PlayStation Store.

Heb je credits gewonnen? Dan kun je deze vervolgens laten uitbetalen. Je hoeft hierbij niet dezelfde services en diensten zoals in een snelle uitbetaling casino te verwachten. Prijzen worden namelijk uitgekeerd in de vorm van spellen en punten!

Pure Hold’em

In dit spel kun je alleen maar poker spelen. Wel kun je door goed te spelen aan steeds beter betaalde pokertafels zitten, met sterkere spelers. Je kunt in-game fiches kopen met echt geld. Wel kun je deze fiches niet terug omzetten naar echt geld. Het echte geld dat je dus aan dit spel besteed zie je niet terug. Dit spel is verkrijgbaar in de PlayStation Store voor 20 euro.

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V is een spel dat al meer dan 150 miljoen keer is verkocht. Dit spel kenmerkt zich door zoveel mogelijk geld te verzamelen, met bijvoorbeeld heists of races. Sinds 2013 is er in dit spel een update toegevoegd genaamd: “Diamond Casino and Resort”. Hierin werd in dit spel het casino geïntroduceerd met bijbehorende spellen. Dit casino heeft blackjack, poker, roulette, slots, paardenraces en het wiel van geluk.

Als je het casino binnen gaat krijg je een beperkt aantal fiches. Deze fiches kunnen niet worden gekocht met ‘echt’ geld maar alleen met in-game currency. Het vette van dit casino is, is dat je niet tegen npc’s speelt, maar tegen andere echte mensen. Npc’s zijn karakters die rondlopen in een game, maar vooraf zijn geprogrammeerd. Doordat je dus speelt tegen anderen kunnen er veel meer onverwachte dingen gebeuren.

Tevens houdt dit wel in dat je GTA online moet hebben. Je kunt PlayStation Plus kopen voor een jaar of een maandelijks bedrag en hiermee kun je gebruikmaken van de online acties van de PlayStation.