Je zou bijna vergeten dat Dragon Ball Xenoverse al een vijf jaar oude game is. Ondanks de leeftijd en de twee nieuwe Dragon Ball games die in de tussentijd zijn uitgekomen, krijgt de game nog altijd ondersteuning in de vorm van nieuwe content.

Een van de patjakkers in het Dragon Ball universum wordt binnenkort toegevoegd aan de lijst van vechtersbazen. De breedgezette Jiren zal vanaf deze herfst beschikbaar zijn in zijn bekende Full Power modus. Een specifieke releasedatum werd nog niet bekendgemaakt, noch een specifiek prijskaartje.