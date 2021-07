Van plan om vandaag een nieuwe game in de PlayStation Store te kopen? Dan is het advies om heel even tot morgen te wachten. Sony heeft per mail laten weten dat de Summer Sale morgen van start gaat in de PlayStation Store, waardoor je weer flinke korting kunt krijgen op allerlei games.

Naast dat games in prijs omlaag gaan, mogen we ook flinke kortingen verwachten op extra content en meer. Dus wellicht zitten er mooie deals voor je tussen waar je van kunt profiteren. De Summer Sale gaat morgen rond het middaguur live en zodra deze online staat, laten we het weten.